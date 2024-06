Oltre 500 spettatori ai saggi finali dei corsi di teatro e danza dell’Aps Circolo di Piazza Alta

Nei teatri di Sant’Angelo in Pontano e Caldarola cinque spettacoli, 63 bambini e ragazzi sul palco e oltre 500 spettatori hanno segnato la conclusione dei corsi di teatro e danza dell’Aps Circolo di Piazza Alta di Sarnano, guidato dalla presidente Claudia Pasimeni. Il programma si è aperto con "Gli apprendisti stregoni", con i ragazzi guidati da Ilaria Battaglioni e Maria Fernanda Battaglioni. È seguito "Oltre l’arcobaleno", adattamento del Mago di Oz, realizzato da Elisa Biaggi con Ludovica Tambella, Letizia Giannini, Matilde Tabarretti e Laura Santana. Il primo gruppo di Teatro Junior ha presentato "Come un corvo e uno scrittoio", di Isabella Tomassucci; a Caldarola si sono esibiti gli allievi del secondo gruppo di Teatro Junior con "La ragazza delle stelle", curato da Tomassucci. I giovani del gruppo "Teatro & Cinema" hanno presentato "Just Juliet", diretto da Stefano Monti e Francesco Properzi.