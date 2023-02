Oltre 600 libri in dono dai clienti della "Giunti" al reparto di Pediatria

Sono oltre 600 i libri donati al reparto di Pediatria dell’ospedale di Macerata dai clienti della libreria Giunti al punto. I testi sono stati raccolti nell’ambito del progetto "Aiutaci a crescere. Regalaci un libro" per promuovere la lettura in tutta Italia. La partecipazione è semplicissima: i clienti hanno scelto e acquistato uno o più libri presenti all’interno del punto vendita, li hanno personalizzati con una dedica o un pensiero e poi scelto se destinarli alle scuole o ai reparti pediatrici. Per lo scorso anno, la donazione dei 651 libri tra cui molti per bambini da zero a 12 anni, si è rivolta appunto al reparto di Pediatria di Macerata. Felicissime, come sempre, le responsabili del reparto rappresentato dalla caposala Anastasia Vita e dal primario Martina Fornaro. A consegnare i libri è stata Raffaella di Gioia, responsabile del punto Giunti di Piediripa.