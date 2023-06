Oltre 700mila euro per interventi ai cimiteri: approvati i progetti

L’Usr – Ufficio speciale ricostruzione – ha approvato il progetto esecutivo dei cimiteri delle frazioni di Pozzuolo e San Marcello, a Camerino. E ha concesso un contributo, rispettivamente, di 410.000 euro e 328.000 euro, per riparare i danni causati dal sisma. "Per quanto riguarda l’area di Pozzuolo, l’alto livello di danneggiamento ha fatto sì che il Comune ne interdisse l’utilizzo con conseguente dichiarazione di inagibilità di alcune zone – spiegano dall’Usr –. Si estende su una superficie di circa 375 metri quadrati, dove trova posto, tra le altre cose, anche una cappellinacamera mortuaria che verrà demolita e ricostruita. Stessa sorte per le mura di cinta. La parte più antica risale al XIX secolo. Ad oggi gli effetti del sisma risultano molto evidenti, con diversi crolli parziali e distacchi importanti. Diverse porzioni dello stesso muro presentano uno stato lesionato molto avanzato, così come anche diverse lapidi e tombe private a terra che si trovano in prossimità. "Compito dell’intervento sarà quindi quello di riportare il sito alla piena fruibilità", aggiungono i tecnici. In programma anche l’installazione di nuovi lampioni nell’area esterna e il rifacimento del cancello principale d’ingresso. Il camposanto di Pozzuolo si trova in una frazione abbastanza isolata del territorio comunale ma è comunque di grande impatto storico perché ci furono eccidi di partigiani e popolazione civile in quella zona; alcuni riposano nel cimitero, dove ogni anno si svolgono le cerimonie per ricordare l’evento. "Anche per quanto riguarda l’area di San Marcello, estesa circa 500 metri quadrati, la parte più antica risale al XIX secolo – proseguono ., Si tratta di un complesso con muro di cinta perimetrale formato da una cappellinacamera mortuaria composta da un piano terra e un piano interrato (ossario), loculi pubblici, cappelline di proprietà privata e tombe a terra". E anche in questo caso diversi crolli parziali e distacchi, in particolare nella cappellinacamera mortuaria, che verrà quindi demolita e ricostruita. Anche qui il Comune ha interdetto l’utilizzo con conseguente dichiarazione di inagibilità di alcune parti del complesso cimiteriale.