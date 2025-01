"Oltre cento chiamate al giorno. Impossibile fare il medico di base"

"Con i recenti tagli alla guardia medica, ci ritroviamo a dover lavorare tra le 12 e le 14 ore giornaliere, a volte senza nemmeno avere tempo per la pausa pranzo. In un giorno ho ricevuto più di 100 chiamate dai pazienti. L’unico modo per migliorare la situazione è di dare più garanzie contrattuali al medico di base, perché i colleghi più giovani evitano questo lavoro davvero pensante". È l’appello di Francesco Puglia, 29 anni, attuale medico di base a Porto Recanati che si esprime dopo i disservizi registrati tra dicembre e gennaio nei presidi di guardia medica a Recanati, Porto Recanati e Civitanova, rimasti spesso a corto di personale.

"Cominciamo dal dire che ogni medico di base ha un massimale di 1.500 pazienti, a cui si aggiungono i ricongiungimenti familiari – afferma Puglia –. Ho accettato di aumentare il limite di altre 300 unità, dunque a oggi ho ben 1.810 mutuati da seguire, non pochi insomma. E da dicembre, quando è rimasta chiusa la guardia medica, io e i miei colleghi siamo ingolfati di lavoro. Per fare un esempio: il 7 gennaio ho ricevuto 127 chiamate, a cui si aggiungono 90 chat su Whatsapp e 52 persone visitate in ambulatorio, un inferno. Diverse volte capita di uscire di casa alle 8.30 e di tornare alle 23. Visto il momento delicato – racconta ancora –, avevo accettato il ruolo di coordinatore di guardia medica a Recanati. Così, oltre ai miei 1.800 pazienti, ho fatto 120 ore al mese di guardia medica tra settembre, ottobre, novembre e dicembre. In pratica, dal lunedì alla domenica lavoro ogni giorno. Ma alla fine ho dovuto mollare l’incarico perché non era fattibile a livello fisico". Perciò, sostiene il dottor Puglia, bisogna fare qualcosa soprattutto per migliorare le loro condizioni lavorative.

"Tanti colleghi più giovani non vogliono fare il medico di base, sei un partita Iva che guadagna 2mila euro in più lordi ma con una qualità della vita decisamente peggiore e reperibile quasi a ogni ora – aggiunge –. Non è un segreto che molti medici preferiscano i turni in ospedale, che comportano una vita più tranquilla. La soluzione è quella di assumere i medici di base e di non averli più come liberi professionisti, per ottenere tutte le tutele come malattia e ferie. Allo stesso modo la guardia medica dovrebbe avere un compenso diverso, dato che lavora di notte e in condizioni di pericolo con episodi di intimidazioni verbale e fisica".

Giorgio Giannaccini