"Oltre cento giorni senza Consiglio: inaccettabile"

Battono di nuovo un colpo i gruppi di opposizione "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni che, dopo aver messo in evidenza l’aumento dell’Imu approvato dall’Amministrazione comunale, ora mettono nel mirino la convocazione del Consiglio comunale. "Dopo i numeri dati dalla giunta Giampaoli negli ultimi mesi - ha tuonato l’opposizione - numeri dati per aumento Imu, numeri per aumento rette casa di riposo, numeri per aumento rette nido…, dopo tutto ciò, stavolta un numero lo diamo noi. Il numero è 107, perchè sono ben 107 giorni che non viene convocato il Consiglio comunale". Calendario alla mano, l’ultima assise civica è stata convocata il 28 novembre dello scorso anno, dove all’ordine del giorno furono tredici i punti in discussione. "Un altro record, in negativo ovviamente, come molti altri raggiunti da questa Amministrazione, un record che davvero poco parla di democrazia - hanno sottolineato i gruppi consiliari di minoranza - Mai successa una cosa del genere. Adempimenti scaduti a fine anno, determine e delibere pubblicate con estremo ritardo, aumenti a carico delle famiglie, nessun aggiornamento su piano antenne, discarica o edilizia scolastica". Nell’ultimo mese erano stati contestati anche gli aumenti delle rette della casa di riposo e gli incrementi delle tariffe dell’asilo nido. "Sono cifre importanti che vanno ad incidere in modo significativo sul bilancio familiare - avevano affermato le opposizioni -. Nel particolare periodo storico che stiamo vivendo si dovrebbe amministrare il sociale con correttezza, prudenza e civiltà. Chiediamo agli amministratori di ritornare urgentemente sui propri passi e di smettere di procedere a senza sentire ragioni, senza condividere con i cittadini, senza quel silenzio sconcertante a cui ci avete abituato ogni qual volta c’è un tema che vi mette in difficoltà". "Ci aspettavamo un periodo negativo per il nostro Comune, ma non fino a questo punto – concludono -. Naturalmente i nostri amministratori hanno comunque percepito i lauti compensi aumentati ulteriormente da gennaio".

Diego Pierluigi