Oltre cento over 65 hanno gradito i percorsi di "Tourgustando"

Oltre cento persone hanno partecipato all’ultima edizione di Tourgustando, percorsi enogastronomici dedicati agli over 65 maceratesi e non solo, promosso dall’assessorato alle Politiche sociali in collaborazione con l’Ircr. "Anche questa edizione ha centrato il segno – ha detto l’assessore Francesca D’Alessandro -. Questa iniziativa riscuote ampi consensi perché interviene su due livelli: aiuta l’anziano ad uscire dall’isolamento e, al tempo stesso, gli consente di fare nuove esperienze, conoscere e apprezzare quanto di bello e buono il territorio offre. Per questo voglio ringraziare le splendide aziende che ci hanno ospitato mettendosi a disposizione con vero senso del sociale e la Pro Loco di San Severino. ’Tourgustando’ testimonia la ferma volontà dell’amministrazione di mettersi al servizio della popolazione anziana maceratese affinché sia chiaro che il percorso dell’invecchiamento attivo e la partecipazione alla vita della comunità non sono un’utopia ma una realtà raggiungibile se opportunamente pianificata".

Gli appuntamenti di questa edizione sono stati tre: giovedì 11 maggio visita alla Fattoria Forano di Appignano, cui son seguite le degustazioni delle etichette in abbinamento a prodotti tipici locali. Giovedì 18 maggio è stata la volta dell’azienda vitivinicola Rocchi di Caldarola, con assaggi di prodotti tipici accompagnati dai vini dell’azienda. Martedì scorso, protagonista San Severino con la passeggiata nei luoghi più suggestivi della città.