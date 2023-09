Oltre cinquecento in fila per la dedica dell’autrice sul libro "Una ragazza di altri tempi"

Lunghe code al centro commerciale Val di Chienti per incontrare la scrittrice Felicia Kingsley, ospite alla libreria Giunti per promuovere il suo libro "Una ragazza di altri tempi", che sta scalando tutte le classifiche di vendita. Oltre 500 tra ragazzi e ragazze si sono messi in fila per farsi firmare una copia del libro. Introdotta da Valentina Battilá, l’autrice ha raccontato il suo libro, risposto alle tante domande del pubblico e, alla fine, ha regalato a tutti un segnalibro e una matita. "Ringraziamo il centro commerciale Val di Chienti, il direttore Gianluca Tittarelli e la vigilanza che ha reso tutto possibile - commentano dalla libreria Giunti -. Un ringraziamento va anche ad Altamarea per aver dedicato lo spazio all’appuntamento".