Oltre cinquecento studenti e ottanta aziende: successo per il Career Day organizzato da Unicam

Oltre 500 studenti e 80 aziende all’edizione 2023 del Career Day di Unicam, organizzato in collaborazione con Confindustria Macerata giovedì al Relais Borgo Lanciano e al Lanciano Forum di Castelraimondo. "Un’opportunità anche per le aziende partecipanti – spiega l’ateneo – che hanno la possibilità di presentarsi, far conoscere le opportunità offerte ai giovani laureati, raccogliere candidature per le posizioni di lavoro aperte". La giornata è iniziata con i saluti del prorettore vicario Graziano Leoni, della componente del Comitato Piccola Industria Confindustria Macerata Cristina Bernardi, della delegata del rettore ai rapporti con le imprese Elisabetta Torregiani e del delegato allo stage e placement Francesco Nobili. Si è poi proseguito con il talk show condotto da Alvin Crescini "Dopo la laurea cosa è successo?", nel corso del quale i laureati Unicam hanno raccontato la propria esperienza di inserimento nel mondo del lavoro. "Sono molto felice della partecipazione così numerosa dei nostri ragazzi –ha detto la prof Torregiani –. Le aziende avranno delle posizioni aperte, in particolare per tirocini, e si potrà avere così la possibilità di entrare in azienda per mettere a frutto le proprie competenze". "Credo che per la governance di un ateneo – ha aggiunto Leoni – non ci sia cosa più bella che vedere gli studenti realizzati, ma anche occupati in aziende che insistono in questo territorio, contribuendone così alla crescita e allo sviluppo".