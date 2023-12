Oltre cinquemila visitatori: presepe vivente emozionante

L’appuntamento clou del Natale morrovallese, nonché una delle rappresentazioni più conosciute in tutta la regione, ovvero il presepe vivente organizzato dalla Pro loco Morrovalle, ha fatto di nuovo centro nel pomeriggio di Santo Stefano, con migliaia di visitatori. Così al calar del sole, il borgo antico si è immerso in una atmosfera d’altri tempi, tra artigiani al lavoro, mercanti che annunciavano le loro mercanzie, pastori che guidavano le loro greggi e massaie in panni d’epoca, i quali tutti insieme hanno fatto da cornice a questa rappresentazione che è culminata con la scena più dolce, quella della Natività. Ben 250 le persone che tra staff organizzativo vero e proprio e figuranti hanno contribuito a questa manifestazione. Naturalmente soddisfatti il sindaco Andrea Staffolani e l’amministrazione comunale, fieri di come ancora una volta la comunità di Morrovalle sia stata capace di unire le forze per celebrare la bellezza della propria cultura e delle proprie radici. "Una bellissima giornata – l’ha definita Giuseppe Bonifazi, presidente della Pro loco Morrovalle – sicuramente abbiamo superato i 5.500 visitatori". Il presepe vivente sarà replicato il 1° gennaio, sempre dalle 16 alle 19.30, con ingresso gratuito.

Diego Pierluigi