Oltre duecento richieste di aiuto: "E i minori assistono alla violenza"

Quest’anno, da gennaio a ottobre, hanno chiamato al Cav Centro antiviolenza provinciale 227 donne. Di cui ben 189, dopo il primo colloquio, sono diventate prese in carico, ovvero donne impegnate in un percorso di uscita dalla violenza (il resto si è trattato di semplici chiamate informative). Il numero delle richieste di aiuto rispetto allo stesso periodo del 2022 sarebbe in leggero aumento, in quanto l’anno scorso le chiamate erano state 248 ma nell’arco di tutti e dodici i mesi. A fornire quest’amara fotografia è Elisa Giusti, coordinatrice servizi antiviolenza del Faro (Cav e case rifugio). Il Cav Sos donna è gestito dalla cooperativa Il Faro ma il titolare è l’ambito territoriale sociale (Ats) 15 con capofila il Comune di Macerata; gli altri Ats 161718 (con capofila rispettivamente le unioni montane Monti Azzurri, Potenza Esino Musone, Marca di Camerino) sono all’interno della rete. Per quanto riguarda questi ultimi ambiti, nelle aree interne terremotate da Tolentino in su, da gennaio a ottobre hanno chiamato 32 donne: 9 si sono rivolte agli sportelli di Castelraimondo e Tolentino e le restanti 23 al Cav di Macerata; 22 sono italiane e le altre albanesi, marocchine poi di altre nazionalità dell’Est Europa e Asia. L’età prevalente è dai 31 ai 40 anni, anche se si è alzata l’età delle più giovani sotto i 30.

Elisa Giusti, quale dato spicca dalle 227 donne che si sono rivolte al Cav provinciale?

"La maggior parte sono madri, quasi l’80%. E 177 minori sono vittime di violenza assistita e diretta. Di solito le chiamate in emergenza avvengono nel fine settimana, durante il periodo estivo o di ferie".

Come si manifesta la violenza?

"La violenza nasce come violenza psicologica (svalorizzazioni, umiliazioni, controllo, colpevolizzazione, minacce, isolamento, ricatto sui figli). Può poi trasformarsi eo avere più declinazioni, come la violenza fisica, sessuale, economica, digitale e lo stalking. Purtroppo in alcuni casi, durante la gravidanza, la violenza maschile può iniziare o inasprirsi, quando il partner nutre nei confronti del nascituro un sentimento di gelosia".

Quali sono le forme più subdole di violenza?

"Tutte le forme di violenza psicologica, come il ricatto sui figli, far credere alla madre che se si dovesse rivolgere ai Servizi sociali potrebbero portarle via i bambini. Farle credere che non è una buona madre. Da non sottovalutare il "gaslighting": una forma di manipolazione psicologica violenta e subdola in cui vengono presentate alla donna false informazioni con l’intento di farla dubitare della sua stessa memoria e percezione".

Cosa fare se si pensa di essere vittima di violenza?

"Chiamare il numero verde 1522, nazionale, disponibile h24 oppure il Cav Sos Donna di Macerata allo 0733.256487, collegato con gli sportelli territoriali di Porto Recanati, Castelraimondo, Civitanova e Tolentino. Si tratta di un servizio pubblico, gratuito, che garantisce il completo anonimato. In situazioni di emergenza chiamare il 112".

C’è ancora reticenza nel denunciare?

"Purtroppo sì, a causa della vittimizzazione secondaria: molte denunce non vengono prese in considerazione per mancanza di prove, perché il giudice o la giudice non considerano alcuni comportamenti violenza. Occorre una maggiore specializzazione della rete antiviolenza, inclusi avvocatura, magistratura e servizi socio-sanitari".