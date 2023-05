Oltre la disabilità, Margherita Campanelli protagonista su Rai 3

Questa mattina alle 10.15 (e in replica lunedì notte all’una), su Rai 3 andrà in onda la puntata di "O Anche No" con la storia e l’intervista di Margherita Campanelli, studentessa con sindrome di Down laureata con 110 in Scienze pedagogiche all’Università di Macerata. Il 20 maggio Margherita sarà al Salone del libro di Torino per la sua tesi, sul tema del gioco come strumento di inclusione negli asili nido, riconosciuta come meritevole dalla Regione Marche. "O Anche No" è un programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità condotto da Paola Severini Melograni (nella foto con Margherita Campanelli).