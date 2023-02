"Oltre la guerra", convegno in ateneo

Di fronte all’acuirsi delle distruzioni provocate dalle guerre in atto nel mondo, il dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata, in collaborazione con l’Università per la Pace delle Marche, organizza un convegno dal titolo "Oltre la guerra. Decrescita e nonviolenza", che si terrà domani, alle 17.30 nell’aula D della sede universitaria di Filosofia, in via Garibaldi. In apertura ci saranno i saluti del rettore John McCourt, e del presidente dell’Università per la Pace Mario Busti. Quindi sono previste l’introduzione del direttore del dipartimento Roberto Mancini, e le relazioni di Paolo Cacciari, Angela Zammuto e Rocco Altieri. Saranno approfonditi il tema del superamento del modello economico fondato sulla competizione tra le nazioni e quello dell’avvio di una politica di diplomazia e sicurezza comune su scala globale, ispirata ai principi della nonviolenza.