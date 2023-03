Oltre la siepe dell’Infinito, un corso sul verde con i docenti agrari

Dal 29 al 31 marzo e dal 12 al 14 aprile l’istituto Agrario "Giuseppe Garibaldi" di Macerata ospiterà due edizioni del corso di Oltre la siepe l’Infinito, che coinvolgerà i docenti degli istituti Agrari di tutta Italia. Il corso tecnico-pratico sull’arte dei giardinieri, che danno forme particolari alla chioma degli alberi e arbusti ornamentali, mira a collegare l’arte e la bellezza del patrimonio italiano con elementi di progettazione in 2D e 3D. La cura e la valorizzazione delle aree verdi e dei giardini storici verrà trattata con azioni pratiche sul campo, precedute e seguite da progettazioni e implementazioni con software per la produzione di oggetti virtuali. Nelle giornate di giovedì 30 marzo e 13 aprile, una parte del corso si terrà nei luoghi simbolo della cultura del territorio di Recanati. "Il corso offre un’opportunità interessante per i docenti degli istituti agrari italiani di approfondire la progettazione e la gestione di giardini storici, non solo dal punto di vista teorico ma anche pratico", afferma Alessandro Magagnini, recanatese e docente dell’Iis Garibaldi, nonché uno degli organizzatori degli incontri. Nel pomeriggio visiteranno l’Orto sul Colle, gestito dal Fai, per immergersi in un laboratorio sensoriale e la giornata a Recanati si concluderà con la visita al giardino della famiglia Dalla Casapiccola che è uno degli esempi più belli di giardino all’italiana. "Siamo molto felici di poter ospitare nella nostra città questo corso di formazione – dichiara Rita Soccio, assessora alle Culture –. Ancora una volta la bellezza e la cultura che ci contraddistinguono fanno di Recanati una meta ambita per chi ricerca un’esperienza culturale ma, come in questo caso, anche di formazione per docenti provenienti da tutta Italia". Gli stessi docenti visiteranno il parco del Colle dell’Infinito sul quale svolgeranno un laboratorio pratico di potatura della siepe. Antonio Tubaldi