"Oltre la siepe". Tra poesia e musica

Grande attesa, come testimoniano anche le numerose richieste di informazioni giunte agli organizzatori, per il recital-concerto "Oltre la siepe", l’evento messo in cartellone dal Centro nazionale di studi leopardiani, guidato dal presidente Fabio Corvatta, per questa sera alle 21 all’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati. Un recital concerto che abbinerà i testi di Giacomo Leopardi alle musiche di Satie, Schubert, Elgar, Chopin, Beethoven, Bach, Cusano, Fiscella e Mompou di cui interpreti sono Tony Laudadio (scrittore e attore formatosi alla "Bottega" di Vittorio Gassman) e al pianoforte Enza De Stefano (diplomata al Conservatorio di Benevento e formatasi alla Chigiana di Siena).

L’attore Tony Laudadio (nella foto) proporrà letture tratte dai "Canti", dallo "Zibaldone" e dalle "Operette Morali" mentre Enza De Stefano, pianista eclettica e appassionata di letteratura, presenta un repertorio in cui l’attenzione è posta al suono come "materia prima della musica" come si evince dalle considerazioni presenti nello Zibaldone. Lo spettacolo è organizzato dal Cnsl con il patrocinio del Comune e del Fai. Presenterà la serata Tiziana Bonifazi. Ingresso libero senza prenotazione. L’ingresso è dall’ex Convento di Santo Stefano. In caso di maltempo l’evento sarà trasferito presso l’Auditorium all’interno del Convento. info 071-7570604 oppure info@leopardi.it.

ant. t.