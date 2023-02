Oggi, alle 15.30, nella Domus San Giuliano in via Cincinelli, appuntamento con "Oltre la sostenibilità. Contributi, prestazioni, welfare", un incontro con Diego Buono, presidente di Cassa geometri, il direttore generale Maria Luisa Caravita di Toritto e tutti gli iscritti. Saranno affrontate molte tematiche che riguardano il futuro della categoria, tra cui le sfide e i servizi di prestazioni assistenziali e welfare integrate forniti dalla Cassa. "Gli incontri nei collegi territoriali sono un’ottima occasione – dichiara Buono –, per dimostrare il contributo della Cassa al benessere economico e professionale dei propri iscritti. Inoltre è un momento di confronto importante per ascoltare". L’ente eroga pensioni e garantisce le prestazioni assistenziali a circa 80.000 geometri ed è una realtà importante per tutta categoria. A dimostrarlo sono i dati riguardo la variazione del reddito medio e del volume d’affari dei professionisti iscritti che, durante l’ultimo anno, sono aumentati del 43,98% a Macerata e del 45,14% a Camerino.