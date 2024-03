Oltre le barriere con i cavalli: "Laboratori per i ragazzi sordi"

Domani pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30 il maneggio Castel Lornano ospiterà l’evento "Capirsi per comprendersi nel silenzio". "Si tratta di laboratori aperti a sordi e udenti – spiega Michela Marchesini, responsabile del centro Castel Lornano – per dimostrare, attraverso esempi pratici e reali, quanto la comunicazione possa diventare facile se si ha il desiderio, o la necessità, di farlo e di mettersi nei panni dell’altro".

Com’è nata questa idea dell’iniziativa?

"Da una collaborazione con l’Ente nazionale sordi (Ens) di Macerata. Ci è sembrata una bellissima occasione – dice Marchesini – per sottolineare l’affinità fra le persone non udenti è questo splendido animale che è il cavallo. Fra loro ci sono molti punti in comune, fra cui la grande sensibilità, lo spirito d’osservazione. Ciò permette di entrare in sintonia e di creare una relazione non convenzionale fra la persona e l’animale".

Quante persone ospita il suo Centro?

"Essendo specializzato in interventi assistiti con gli animali e lavorando con cavalli, asini e cani, attualmente ospita 100 persone a settimana ciascuna delle quali è seguita in un percorso individuale di durata variabile".

Domani cosa spiegherà?

"I veri insegnanti saranno i cavalli. Spiegherò senza voce nel senso che cercheremo di entrare nel mondo di chi non sente mettendo in azione tutti gli altri sensi. Utilizzeremo poco la parola, dando spazio allo scritto, alle immagini e alla LIS (lingua dei segni)".

"Capirsi per comprendersi nel silenzio" è realizzato in collaborazione con Anna Stella Menghini referente Ens - Urf (Università, scuola, famiglia) provinciale e Beatrice Lanzidei segretaria dell’Ens locale.

Quanti iscritti conta la sezione provinciale Ens di Macerata?

"Circa 200 iscritti – risponde Menghini – tra cui una trentina in età scolare, dal nido alla superiori".

Di cosa si occupano l’Ens e l’Urf?

"L’Ens è un ente del terzo settore e associazione di promozione sociale per la tutela dei sordi e dei loro diritti; obiettivi ripresi dall’Usf che poi va a promuovere e organizzare eventi, seminari, incontri per e con i sordi per una maggiore conoscenza nella società udente e per favorire l’inclusione".

Qual è la finalità dell’incontro di sabato?

"Dare occasione a bambini e ragazzi sordi di relazionarsi tra loro e con gli udenti in un contesto che favorisce il tutto senza pregiudizi. Inoltre gli animali che non sono verbali e supportano le persone nei vari aspetti del loro essere – conclude Anna Stella Menghini – entrano reciprocamente in sintonia con i sordi. Entrambi scopriranno nuove modalità espressive".

Da dove si partirà?

"La prima fase sarà comunicare/ capire per arrivare al conoscere/comprendere con l’animale che non ha parola ma suoni, vibrazioni e reazioni". Per saperne di più è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica: info@castel-lornano.it