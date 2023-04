Oltre mille tamponi anti Covid alla Croce Rossa I volontari: "Il nostro grazie all’amministrazione"

Venerdì, l’amministrazione comunale di Potenza Picena ha ricevuto la Croce Rossa di Porto Potenza, donando ai volontari oltre mille tamponi salivari per il Covid-19. Il tutto si è svolto nella sala giunta del municipio di piazza Matteotti e, a fare gli onori di casa, c’era il sindaco Noemi Tartabini. "Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine per la donazione di più di mille tamponi salivari – è il ringraziamento della Croce Rossa, guidata dal presidente Matteo Carlocchia –. Il vostro gesto dimostra una profonda sensibilità verso questa emergenza sanitaria. Sappiamo tutti che l’accesso ai test Covid-19 è fondamentale per contenere la diffusione del virus e per proteggere la salute degli individui. La vostra generosa donazione di tamponi salivari contribuirà sicuramente ad aumentare la capacità di testare e di diagnosticare rapidamente i casi positivi, aiutando così a contenere la diffusione del contagio".