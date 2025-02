Oltre sessanta ucraini nei centri di accoglienza

Il 24 febbraio 2022, alle 5 del mattino, la Russia invase l’Ucraina dichiarandole guerra. Tante persone in fuga dal conflitto, soprattutto donne e bambini, trovarono rifugio nel Maceratese. Sono passati tre anni e la pace sembra ancora lontana. Diversi ucraini si sono spostati in altre parti d’Italia, altri sono tornati nel loro Paese. Altri ancora si trovano ancora qui. In base ai dati forniti dalla prefettura, nei Cas (Centri di accoglienza straordinaria) si contano attualmente 64 ucraini, di cui 48 a Treia, 12 a Macerata e 4 a Apiro. Ma ci sono anche coloro che sono sparsi in provincia, usciti dallo stato di emergenza, che hanno raggiunto una propria autonomia. All’inizio del conflitto gli ucraini nei Cas erano all’incirca il 50 per cento in più. Anche la Caritas di Macerata è in prima linea su questo fronte; tre anni fa i profughi erano una settantina. "Ne sono rimasti solo una quindicina – dichiara il direttore Denis Marini –, in quattro-cinque unità abitative del centro di ascolto e di prima accoglienza. Mentre prima erano nel centro collettivo unico. In questi anni alcuni hanno fatto scelte personali, in autonomia, essendo usciti dallo stato di emergenza, per aver trovato lavoro ed essersi organizzati dal punto di vista logistico. Abbiamo registrato anche diversi ritorni in Ucraina. Caritas organizza corsi di lingua, lavorativi, Tis (Tirocini di inclusione sociale, con una formazione retribuita). Sono rimaste da noi soprattutto mamme che, dovendo occuparsi dei loro piccoli, non riescono a lavorare a tempo pieno e ad avere un’autonomia economica". Si è formata una comunità di ucraini nella nostra provincia, integrata comunque con la popolazione.