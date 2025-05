Oltre tre milioni per valorizzare l’attività sportiva

Valorizzare l’attività sportiva e motorio-ricreativa per una nuova cultura della pratica sportiva è l’obiettivo del Programma degli interventi di promozione sportiva per l’anno 2025 approvato la Giunta regionale. Finanziato con 3.700.000 euro, il Programma "ha lo scopo prioritario di dare un forte impulso al benessere dei cittadini - specifica l’assessore regionale allo Sport, Chiara Biondi - perseguendo una serie di azioni orientate allo sviluppo dello ‘sport per tutti’ inteso come strumento di crescita individuale e collettiva dell’intera cittadinanza".