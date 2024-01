Oltre trecento incidenti: "Una crescita del 10%"

Gli incidenti rilevati in città sono stati 303, di cui 138 con feriti e due mortali. Di questi l’82 per cento sono avvenuti nel centro abitato. "Gli incidenti purtroppo sono stati il 10 per cento in più rispetto al 2022 – ha spiegato il vice comandante Fiorenzo Fiorani –. Le vie più a rischio sotto questo profilo sono quelle più trafficate: via Roma, via dei Velini, Sforzacosta, viale Indipendenza, via Pancalducci e via Bramante. Ma si segnalano anche contrada Valteia, in aggiunta a Corneto, strade cioè che vengono usate per evitare quelle più trafficate e su cui cercheremo di diminuire l’incidentalità. I casi più frequenti sono i tamponamenti, e 20 sono stati gli investimenti di pedoni. In un caso è stato coinvolto un ciclista, in 23 casi conducenti di scooter e moto. L’obiettivo è migliorare la sicurezza". Più che raddoppiati, rispetto al 2022, gli accertamenti sulla guida in stato di ebbrezza grazie al progetto Life Addicted e al potenziamento di strumentazione: sono stati 21, e 4 con incidenti stradali. Le patenti ritirate sono state 16. In materia di mobilità e sicurezza urbana, sono state 505 le concessioni di suolo pubblico per lavori, 41 i nulla osta per manifestazioni e 121 le ordinanze. Per quanto riguarda i lavori, da tempo la polizia locale è impegnata per il via alla demolizione delle otto palazzine in via Pantaleoni. Il piano sarà presentato a breve ai residenti, "che incontreremo alla Fermi", ha annunciato l’assessore Paolo Renna. Solo una corsia rimarrà aperta, per consentire il transito delle auto a cui comunque saranno suggerite alternative all’accesso o uscita dalla Pace.