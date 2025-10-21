"Oltre trenta telecamere in arrivo in città"

Il centro di Civitanova nel fine settimana torna ad animarsi. Si intensificano, dunque, i controlli delle forze dell’ordine. "Servizi di controllo da parte degli agenti della polizia locale a piedi e più di trenta nuove telecamere in arrivo per la zona del centro" annuncia il sindaco Fabrizio Ciarapica. I controlli da parte della polizia locale sono previsti in particolare nel pomeriggio del fine settimana e la sera, fino alle 2 di notte, per garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine e, dunque, una maggiore percezione di sicurezza. "Più agenti a piedi nei principali punti di aggregazione per assicurare un presidio costante – spiega Ciarapica –. Da novembre cominceranno i controlli con l’impiego di un’unità cinofila nei luoghi sensibili del territorio, al fine di rafforzare i servizi di prevenzione e di contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti". Il Comune di Civitanova ha, infatti, attivato nelle settimane scorse un accordo di collaborazione con il Comune di Ascoli per l’impiego di un cane antidrga.

"Ai controlli nel fine settimana collaboreranno anche i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri di Civitanova, che ringrazio. Con l’associazione c’è un fondamentale rapporto di collaborazione e c’è una convenzione – continuato il sindaco –. I volontari, oltre a dare informazioni, in caso di necessità, monitorano l’area segnalando eventuali criticità a chi di competenza, in collaborazione con gli agenti della polizia locale e le altre forze dell’ordine. Inoltre, sempre per garantire una maggiore sicurezza in centro sono in arrivo oltre trenta nuove telecamere dotate di sistemi avanzati, per una spesa di 150mila euro" conclude.

Chiara Marinelli