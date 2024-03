Omaggio a Carmelo Bene: "Ci aspettiamo tanti turisti"

Sono stati annunciati ieri nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 16 marzo 2002, i dettagli della mostra fotografica "Nè di sospiri è degna la terra. Carmelo Bene/Giacomo Leopardi" dedicata all’indimenticabile apparizione dell’artista in piazza Giacomo Leopardi avvenuta esattamente 35 anni fa, il 12 settembre 1987, quando Carmelo Bene accettò l’invito a "recitare" i Canti leopardiani promettendo di "togliere" Leopardi dalla sua poesia. Questo evento sarà rivisitato attraverso una raccolta di fotografie inedite, filmati e documentari. Il sindaco, Antonio Bravi, ha sottolineato l’importanza storica di quell’evento: "Rievochiamo una delle nostre tante celebrazioni leopardiane. Nel 1987, in occasione dei 150 anni dalla morte di Leopardi, Carmelo Bene recitò in piazza, una serata storica rimasta negli annali di Recanati e nel cuore dei tanti cittadini che erano presenti". L’assessore alla cultura e al Turismo, Rita Soccio, ha spiegato: "Questo è un momento significativo per la nostra città: la presenza di Carmelo Bene, figura di spicco della scena teatrale nazionale e internazionale, è un richiamo importante per il turismo culturale. Speriamo che eventi come la mostra di Lorenzo Lotto e quella di Carmelo Bene possano attrarre un pubblico vasto e diversificato". I curatori della mostra, Andrea Balletti e Claudio Fazzini, hanno condiviso il loro entusiasmo per il progetto: "Le immagini sono il mezzo più potente per riportare qualcosa o qualcuno in vita. La mostra nasce seguendo un documento guida che è la diretta Rai della serata del ‘87, quando Carmelo Bene recitò e cantò le poesie di Leopardi. Gli anni sono stati impietosi, quasi cancellando quanto successo, quindi la mostra era assolutamente necessaria". Le fotografie del tutto inedite, che verranno presentate, provengono dall’archivio privato dei fratelli Buschi e sono state stampate partendo dai provini e dai negativi originali di cui i due fotografi sono stati autori, su committenza del Comune, nel 1987 e custodi fino ad oggi. La mostra, che sarà visitabile per tutta l’estate, aprirà il 13 aprile con la presentazione del libro su Carmelo Bene "Si può solo dire nulla". L’evento promette di essere un’occasione unica, per rivivere e celebrare un momento indimenticabile della storia culturale di Recanati, e per gettare nuova luce sull’eccezionale figura di Carmelo Bene.

Antonio Tubaldi