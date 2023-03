Omaggio a don Luigi Taliani "Uomo libero e buono, ora c’è un vuoto immenso"

di Chiara Gabrielli "Un uomo libero e buono, innamorato di Gesù, della città, dell’Azione Cattolica per cui si è tanto speso. Generoso, curioso, andava di fretta, perché l’amore ti muove, ti appassiona. Il suo amore per la Chiesa lo spingeva senza tregua. Pensando alla preghiera da leggere alla messa di martedì, ho pianto di cuore, ricordandolo". Con queste parole Francesco Garbuglia, presidente diocesano dell’Azione Cattolica, ha voluto ricordare Don Luigi Taliani, sacerdote, professore e giornalista, scomparso un anno fa. Per omaggiarlo, una targa, posta all’ingresso delle redazioni di EmmeTv e Radio Nuova, è stata scoperta dai parenti di don Luigi. Recita: "In ricordo e in memoria di don Luigi Taliani, fondatore del giornale Emmaus". Don Luigi, fondatore del giornale Emmaus, per anni ha insegnato al liceo classico di Macerata: uno dei suoi tratti distintivi, l’amore per i giovani, con cui tanto lavorato e a cui ha dato sempre fiducia. Ieri l’incontro per ricordarlo, "Parlare col cuore secondo verità nella carità" alla Domus San Giuliano. A iniziare Franco Elisei, presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche: "Dal punto di vista giornalistico, parlare col cuore si traduce in onestà intellettuale, senza pregiudizi, nell’uso di un linguaggio di pace e di speranza". Poi è stata...