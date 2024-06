Omaggio a Marconi. Gli studenti dell’Ipsia costruiscono la radio

L’Ipsia Corridoni di Corridonia ha celebrato due importanti ricorrenze: il 150º anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e il centenario della radio italiana. Per questa occasione, gli studenti della classe 5^E hanno partecipato a un progetto didattico speciale, costruendo e collaudando tre radio Am/Fm-Mivar R402 in scatola di montaggio. Guidati dai loro insegnanti, gli studenti hanno intrapreso un percorso che li ha portati a comprendere i principi della trasmissione radiofonica e della comunicazione senza fili, rendendo omaggio al pioniere delle telecomunicazioni. In questo contesto, è stata ricordata la figura dell’ingegnere e inventore Beniamino Fiamma, stretto collaboratore di Marconi e direttore della Regia Scuola Tecnica Industriale di Corridonia (oggi Ipsia) dal 1939 al 1941. Il progetto è stato suddiviso in due fasi: una teorica e una pratica, quest’ultima ha visto gli studenti impegnati nella costruzione di tre radio utilizzando transistor, resistenze, condensatori e antenne. Infine, le radio sono state collaudate per verificarne il funzionamento e la qualità della ricezione.