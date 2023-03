Omaggio a Pier Paolo Pasolini

Il gruppo teatrale "Aletheia–Teatro di Voci e Corpi di Donne" (foto) si prepara a salire sul palco dello storico teatro Velluti di Corridonia per omaggiare, nel giorno che sarebbe stato del 101° compleanno, Pier Paolo Pasolini con uno spettacolo dal titolo "Mio Sacro Poco. Omaggio a Pier Paolo Pasolini". L’evento si terrà domenica (alle ore 17) nell’ambito della stagione teatrale proposta da Comune di Corridonia e dall’Amat. La performance è stata ideata e sarà diretta da Fabiana Vivani, in scena andranno Anna Rita Antonelli, Elisabetta Conocchia, Emanuela Duranti, Laura Frascarelli, Leonilde Gambetti e Jessica Vitali. "La rappresentazione – sottolinea Vivani, regista e educatrice teatrale corridoniana – si propone di portare in scena quella parte di società che Pier Paolo Pasolini ha indagato, sviscerato e frequentato. Un mondo di periferia urbana, sociale ed umana, con i suoi protagonisti, le sue storie e le sue dinamiche, attraverso cui l’intellettuale ha prefigurato, con larghissimo anticipo, la trasformazione delle fasce popolari in masse indistinte, vittime inconsapevoli del consumismo e dalla omologazione. È un ritratto interiore dell’artista Pasolini che mette in luce la relazione con alcune figure femminili chiave della sua vita, del suo repertorio intellettuale, drammaturgico e cinematografico". Si tratta del penultimo appuntamento del cartellone, che poi teminerà il 31 marzo con Alessia Navarro e Pino Insegno in "Imparare ad amarsi". I biglietti (15 euro, ridotto 12) sono acquistabili al botteghino del teatro e nei punti vendita Amat e Vivaticket, oppure online sul sito vivaticket.com.

Diego Pierluigi