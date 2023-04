"Omaggio a vita e opere di Flaiano Un uomo che ha vissuto con stile"

"Quello che può sembrare un commento caustico, di uno spirito intelligente e arguto, è in realtà una sintesi umoristica di un uomo ferito dal mondo, dalle cose, ma che vive questa ferita non solo con dignità ma anche con leggerezza". Lino Guanciale indica ciò che ha scoperto di Ennio Flaiano dopo averne approfondito la conoscenza per portarlo in scena con il recital "Non svegliate lo spettatore", oggi alle 21.15 l’attore sarà all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino e lo spettacolo chiuderà la stagione teatrale. La proposta, che si avvale di regia e musiche di Davide Cavuti, è un omaggio alla vita e alle opere di Flaiano, scrittore, vincitore del "Premio Strega" del 1947 con Tempo di uccidere, e sceneggiatore di numerose pellicole dirette da Federico Fellini (I Vitelloni, La strada, Le notti di Cabiria, La dolce vita, Otto e mezzo), da Alessandro Blasetti (Peccato che sia una canaglia), da Steno e Mario Monicelli (Guardie e ladri) e di altri capolavori. "Anni fa – ricorda Guanciale – stavo lavorando con Caputi sullo spettacolo "Itaca" dove abbiamo inserito alcune perle di Flaiano, ce ne siamo innamorati. E poi è un omaggio a un autore che con le sue parole è contemporaneo, ma per la sua natura anticonvenzionale era un po’ uscito dai radar: c’era la necessità di riaccendere l’interesse".

Guanciale, cosa devono aspettarsi stasera gli spettatori a teatro?

"Un’esperienza diversa dal tradizionale spettacolo. Non è una pièce, ma assisteranno a un racconto che è fondamentalmente un’esposizione di quanto e come un uomo abbia attraversato un momento importante della nostra nazione facendolo con stile, con un modo di stare al mondo che può essere d’esempio".

Cosa l’ha soddisfatta del ruolo del commissario Ricciardi interpretato in televisione?

"Innanzitutto che mi sia stata proposta quella parte, non era affatto scontato. Sono soddisfatto di essere riuscito, ed è quanto mi è arrivato dai telespettatori e dai lettori, di avere rispettato il personaggio così come lo ha scritto De Giovanni. A volte si cerca di cambiare un profilo per andare incontro ai codici televisivi o cinematografici, io ho provato ad essere il più aderente possibile al personaggio letterario perché è il mio modo di lavorare".

Lei lo scorso anno ha ricevuto il Ginesio fest, cosa ricorda di quel conferimento che le ha dato San Ginesio?

"La bellezza del paese, pur ferito dal terremoto le cui cicatrici sono ancora evidenti. C’è stata un’adesione entusiasta della cittadinanza a quella del comitato artistico che ha centuplicato il fascino del paese mettendone in secondo piano le ferite. Mi è arrivata nitida tale adesione convinta ed è rimasta in me questa forza, cioè la capacità che certi traumi si possono superare anche attraverso l’aiuto della cultura".

Lorenzo Monachesi