Omaggio ai caduti delle guerre

Con un corteo pubblico il Comune di Morrovalle ha ricordato coloro che persero la vita in guerra per la difesa della Patria, in occasione dei festeggiamenti dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Le celebrazioni sono partite da piazza Vittorio Emanuele II, proprio dinanzi al palazzo Municipale, dopodiché il corteo ha iniziato ad incamminarsi, facendo delle soste prima in piazza Garibaldi e poi al monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre al cimitero comunale, dove sono state deposte delle corone d’alloro. Un modo per rendere onore a quanti offrirono la propria esistenza in difesa degli ideali più nobili e affinché rimanesse sempre viva la memoria del loro estremo sacrificio. Alle celebrazioni, oltre al primo cittadino Andrea Staffolani, hanno preso parte i rappresentanti della giunta e del consiglio comunale, i componenti del consiglio comunale dei ragazzi, le forze dell’ordine, le associazioni combattentistiche e d’arma accompagnati dalle note dell’associazione "Amici della Musica - corpo bandistico Giuseppe Verdi Morrovalle".