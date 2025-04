Omaggio alle vittime dei bombardamenti

Dopodomani alle 19 alla chiesa del Sacro Cuore di Macerata verrà celebrata una messa in suffragio delle vittime dei bombardamenti di cui ricorre quest’anno l’81esimo anniversario. Saranno deposte due corone di alloro: una in via Pannelli, sotto la targa in ricordo delle vittime civili del 1944, e una al cimitero. La commemorazione è promossa dal Comune e dalla sezione maceratese dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra, presieduta da Sandra Vecchioni. Il 3 aprile 1944 i bombardieri alleati colpirono il centro della città causando 106 morti e più di duecento feriti fra la popolazione civile, tra cui numerosi bambini, donne e anziani. Ogni anno, in occasione dell’anniversario del bombardamento, Macerata ricorda le sue vittime.