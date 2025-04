Omaggio alle vittime delle missioni di pace. Commemorazione al sacrario militare

Si è tenuta il 24 aprile la tradizionale messa al sacrario militare per la commemorazione delle 175 vittime militari e civili coinvolte nelle missioni di pace nel mondo. L’appuntamento al sacrario militare, per una funzione religiosa presieduta da padre Gustav, ha visto la partecipazione di numerose autorità che hanno reso omaggio ai moltecipi militari e civili morti per ottenere la pace. Ancora oggi la parola guerra suona sempre più forte all’orizzonte. Commemoriamo questi uomini e donne che con parole o vie diplomatiche hanno dato la loro vita per questo ideale di pace fra i popoli. Uomini e donne che hanno trovato la morte per proteggere altri esseri umani minacciati a dover soccombere per la legge del più forte. Sono eroi dei nostri tempi: le loro famiglie, i loro figli, l’intero Paese saranno sempre grati al loro sacrificio. Non li dimenticheremo mai, sperando che il loro sacrificio non sia stato vano. In questi giorni di lutto per la perdita di padre Francesco dobbiamo fare tesoro delle sue parole: la guerra è una sconfitta per tutti.

Sandro Cipolletti