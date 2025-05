Omaggio allo scenografo Scarfiotti

Il Festival Prima Scena è ufficialmente iniziato e non poteva esserci partenza migliore grazie al coinvolgimento degli studenti della scuola media Sanzio di Potenza Picena. Il primo appuntamento della rassegna ha reso omaggio a Ferdinando Scarfiotti, illustre scenografo originario proprio di Potenza Picena e vincitore di un Premio Oscar nel 1988 per il suo lavoro nel film "L’ultimo imperatore".

Agli studenti è stata offerta l’opportunità di assistere alla proiezione di "Toys", pellicola diretta da Barry Levinson e che ha visto Scarfiotti curare la scenografia. Alla proiezione è intervenuta l’assessore alla pubblica istruzione, Margherita Fermani: "Ringrazio l’istituto Sanzio per l’ospitalità e, in particolare, gli organizzatori di Prima Scena che si stanno dando molto da fare per un festival che è importantissimo per Potenza Picena. Le Marche hanno tantissimi artisti di livello internazionale, come attori, scenografi e registi, e iniziative come questa possono rappresentare per i ragazzi un’opportunità per conoscerne il lavoro e magari iniziare a pensare di seguirne le orme".

Per guidare gli studenti nella comprensione dell’importanza della scenografia nello svolgimento della trama, il film è stato introdotto e commentato da Michele Fofi, direttore del Civitanova Film Festival. "Toys è un film estremamente attuale nonostante sia uscito ormai trent’anni fa – ha spiegato Fofi – perché parla di pace, guerra e del vivere in armonia, è un film per famiglie ma con un significato molto profondo".