Omaggio della Vivani a Pierpaolo Pasolini

Grande successo di pubblico per lo spettacolo, andato in scena al teatro "Velluti", dal titolo il "Mio Sacro Poco. Omaggio a Pier Paolo Pasolini" interpretato dal gruppo teatrale "Aletheia–Teatro di Voci e Corpi di Donne". I presenti sono rimasti incantati dalla proposta della regista corridoniana Fabiana Vivani, come testimoniato dall’interminabile applauso finale. "Nell’ambito della stagione teatrale di quest’anno abbiamo voluto inserire anche questo spettacolo – ha spiegato l’assessore alla cultura Massimo Cesca - in quanto perfettamente in linea con le altre proposte ed in particolare, con "Amen" di Massimo Recalcati e "Far Finta di Essere Sani" di Giorgio Gaber, nei quali la ricerca di una dimensione umana vera e diversa dagli stereotipi ha costituito un filo conduttore. Ci complimentiamo con la regista Vivani e tutte le interpreti: Anna Rita Antonelli, Elisabetta Conocchia, Emanuela Duranti, Leonilde Gambetti, Jessica Vitali".