Omette le condanne per un lavoro. Aspirante bidello sotto processo

Si era candidato per fare il collaboratore scolastico in una scuola di Monte San Giusto, e nella dichiarazione aveva attestato di non aver ricevuto condanne, come richiede la legge. Ma il suo casellario giudiziario avrebbe riportato ben altro: plurime condanne prese dal 2015, con interdizione dai pubblici uffici. È finito sotto accusa per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico Luigi Cataldo, un 43enne originario di Torre Annunziata, residente a Montecosaro. L’episodio contestato risale al 19 settembre del 2018. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza predibattimentale davanti al giudice Barbara Angelini. Secondo l’accusa, sostenuta dal pubblico ministero Sabina Antognozzi, l’uomo nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, allegato alla dichiarazione di assunzione di servizio e comunicazione dei dati personali all’Istituto comprensivo Lorenzo Lotto di Monte San Giusto, come collaboratore scolastico a tempo determinato, aveva attestato, falsamente, di non aver riportato condanne e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di sicurezza e di misure di prevenzione, mentre dal certificato del casellario giudiziale sarebbero emerse, secondo l’accusa, diverse condanne dal 2015 in poi, con la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.

La prima udienza del processo per discutere la vicenda è stata fissata per il 20 ottobre prossimo, davanti al giudice Domenico Potetti. L’imputato, che nega le accuse, è difeso dall’avvocato Levino Cinalli. "Avremo modo di provare la nostra tesi difensiva" ha assicurato il legale. Chiara Marinelli