Omicidi stradali, Traini e i comportamenti gravi

Gentile lettore, di fronte alla uccisione di due ragazze di 16 anni, è dura trovare una condanna giusta per il responsabile, perché non c’è. Non c’è risarcimento, non c’è possibilità di un astratto concetto di giustizia e neanche di vendetta. La verità amara è che certi dolori sono lancinanti, inguaribili e impossibili da risarcire. Detto questo, la società ha elaborato una serie di sanzioni – più o meno adeguate, e modificabili con i cambiamenti di sensibilità e cultura della società stessa – a cui ci affidiamo per mantenere l’obiettivo principale, la pace sociale, cioè il contrario di quello che avremmo se ognuno di noi si facesse giustizia da sé in base alla propria rabbia o al proprio dolore. Che è appunto quello che ha fatto Luca Traini, ha violato un patto sociale fondamentale: nessuno di noi può autonominarsi giustiziere della notte e sparare a chi ritenga colpevole, se non vogliamo a nostra volta finire giustiziati. Traini sta scontando la sua condanna, e lui meglio di altri sembra aver capito la gravità del suo comportamento. Quanto agli omicidi stradali, è in corso da tempo un inasprimento delle sanzioni, ma purtroppo sembra che non basti. Azzerare i morti sulle strade temo sia impossibile, è invece doveroso contrastare in ogni modo i comportamenti irresponsabili e gravi.