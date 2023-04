Omicidio di Alika, al via il processo a Macerata. La vedova a Ferlazzo: “Dio ti giudicherà”

Macerata, 5 aprile 2023 – “Tutti abbiamo il diritto di essere vivi. Giustizia per Alika”. Recitava così uno degli striscioni esposti questa mattina davanti al tribunale di Macerata, dove si è aperto il processo a carico di Filippo Ferlazzo, accusato di aver ucciso l’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, lungo il corso Umberto I di Civitanova 14, il 29 luglio scorso.

Il 32enne campano è accusato di omicidio volontario e rapina: per lui il sostituto procuratore Claudio Rastrelli ha disposto il giudizio immediato davanti alla corte d’assise. Ferlazzo ha ammesso l’aggressione, ripresa anche in un video che aveva portato al sua arresto dopo poco tempo. Dal 29 luglio Ferlazzo è in carcere a Montacuto. La perizia psichiatrica del dottor Gianni Giuli lo ha dichiarato capace di intendere e di volere.

Durante l’udienza di questa mattina, la vedova e il figlio di Alika sono stati ammessi come parti civili, mentre non è stata ammessa l’associazione dei nigeriani. Diversi connazionali dell'ambulante erano presenti anche fuori dal tribunale. In aula sono stati mostrati i video dell’aggressione: di fronte a quelle immagini la vedova è scoppiata in lacrime; poi si è rivolta a Ferlazzo dicendo: “God will judge you (dio ti giudicherà).”