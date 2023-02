Omicidio Alika, udienza per Ferlazzo anticipata al primo marzo

Udienza anticipata al primo marzo per Filippo Ferlazzo, il 33enne campano arrestato il 29 luglio a Civitanova, dopo l’omicidio del venditore ambulante Alika Ogorchukwu, commesso lungo corso Umberto I. Dopo che lo psichiatra Gianni Giuli ha dichiarato Ferlazzo capace di intendere e di volere, il sostituto procuratore Claudio Rastrelli lo aveva accusato di omicidio volontario e rapina, chiedendo il giudizio immediato. La prima udienza davanti alla corte d’assise era stata fissata per il 5 aprile. Ma l’avvocato Roberta Bizzarri ha depositato un’istanza chiedendo il processo con il rito abbreviato, sostenendo che non si era trattato di un omicidio volontario (reato che prevede la condanna all’ergastolo e dunque non consente i riti alternativi), ma di omicidio preterintenzionale: Ferlazzo non avrebbe voluto uccidere il nigeriano, lo avrebbe picchiato nella convinzione che lui avesse molestato la sua fidanzata ma senza l’intenzione di toglierli la vita. L’avvocato Bizzarri ha chiesto anche di sentire, nel processo con l’abbreviato, la psichiatra che, su incarico della difesa, ha esaminato l’imputato, invalido al cento per cento per via delle sue patologie psichiatriche e per la dipendenza da stupefacenti. Ricevuta questa richiesta, il giudice Domenico Potetti ha fissato un’udienza in camera di consiglio, per il primo marzo prossimo, prima dunque di quella prevista in assise, per valutare i punti sollevati dal difensore e poi decidere se accogliere o meno l’istanza. Parteciperanno anche la procura e, per la moglie di Alika, l’avvocato Francesco Mantella, oltre al campano, tuttora detenuto a Montacuto.