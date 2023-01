"Omicidio brutale perché c’è stata violenza sessuale"

di Paola Pagnanelli

"Senza la violenza sessuale, che motivo ci sarebbe stato per un omicidio così efferato? La rabbia della mamma di Pamela è comprensibile, se ancora dopo cinque anni dobbiamo discutere di questo". Così la criminologa Roberta Bruzzone, che è stata anche consulente della famiglia della 18enne romana uccisa a Macerata, commenta l’udienza di appello bis di Perugia. In tribunale Alessandra Verni, la mamma della ragazza, si è presentata con una maglietta su cui aveva fatto stampare la foto del tavolo settorio con i resti della figlia, fatta a pezzi. Un’immagine choccante. Il processo bis è stato voluto dalla Cassazione, per chiarire se Pamela sia stata violentata oppure no. "Ma se consideriamo l’omicidio senza la violenza, non si comprende come mai questa ragazza sia stata uccisa e poi depezzata e lavata persino all’interno dei genitali con la candeggina. Perché quell’accanimento sul corpo di Pamela? Perché arrivare a tanto, se il rapporto tra lei e Oseghale era stato consensuale". La violenza era dunque – come indicato anche nella motivazione della condanna all’ergastolo in primo grado – il movente dell’omicidio. Ma sono passati cinque anni, e ancora su questo punto si dovranno sentire due testimoni, due uomini che ebbero rapporti con Pamela dopo il suo allontanamento dalla Pars. Quanto può essere pesante, per un genitore, il processo, per giunta in questo caso con un grado di giudizio duplicato? "Ridiscutere tutto, dover rifare alcune valutazioni per giunta con la sensazione e la paura che la vicenda sia letta nel modo sbagliato, che non se ne capisca la gravità, è qualcosa di devastante" aggiunge Bruzzone. È comprensibile dunque che la mamma di Pamela abbia scelto di mostrare quelle foto? "Il gesto è comprensibile sotto tanti profili, per far capire alla gente a quale livello è arrivato questo uomo - prosegue la criminologa -. Quella è una scelta forte, che rischia anche di ripercuotersi negativamente mostrando i resti, ma è un gesto valutato a lungo, è il gesto di una madre disperata, che teme che non si riconosca la gravità di quanto accaduto prima del depezzamento". Il 22 febbraio, la Corte di appello dovrà valutare se Pamela sia stata violentata o meno da Innocent Oseghale. I due uomini che incontrarono la ragazza dovranno dire come andarono quegli incontri, ma si dovrà anche tenere conto del fatto che Pamela Mastropietro soffriva di un serio disturbo della personalità, che in comunità prendeva gli psicofarmaci e che con Oseghale aveva preso una dose di eroina: le sue condizioni erano molto delicate.