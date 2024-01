Omicidio di Cameyi: ancora niente udienza

Slitta per l’ennesima volta il processo per l’omicidio della 15enne Camey Mosammet, che risale a 14 anni fa. Ancora nulla infatti la notifica della data di udienza all’imputato, Monir Kazi, l’ex fidanzato della ragazzina che da anni è tornato in Bangladesh. A questo punto il giudice ha deciso di tentare la notifica per posta, essendo ormai stabilito, dopo ripetuti tentativi, quale sia il suo indirizzo esatto. In aula si dovrebbero ricostruire i fatti avvenuti a maggio del 2010. La ragazzina, che viveva ad Ancona con la famiglia, una mattina uscì di casa per andare a scuola e sparì. Si scoprì poi che era arrivata a Porto Recanati e poi all’Hotel House, dove abita Kazi, che lei frequentava. Il giorno della scomparsa, il ragazzo, all’epoca 20enne, chiamò il 118 per un malore. La procura di Ancona, che indagava sulla scomparsa della ragazzina, non mise insieme i diversi tasselli raccolti con le indagini, e l’inchiesta finì con un nulla di fatto. Fino al marzo del 2018, quando per caso vicino all’Hotel House spuntarono delle ossa. Erano i resti di Cameyi.

A quel punto, la procura di Macerata accusò Kazi di averla uccisa, ma nel frattempo lui era tornato in Bangladesh. Fargli le notifiche con tutte le garanzie previste dalla legge italiana è diventato un percorso a ostacoli, anche con la collaborazione dell’ambasciata italiana. Si è dovuto assicurare che gli atti fossero tradotti nella sua lingua, poi una volta non era stato trovato al domicilio indicato, un’altra aveva avuto la notifica troppo a ridosso dell’udienza, un’altra volta non c’era la prova che la persona che aveva ricevuto la notifica fosse davvero lui. Ieri era fissata di nuovo l’udienza preliminare, la notifica era stata fatta a Kazi, ma non era specificata la data. E quindi ancora un rinvio da parte del gup Claudio Bonifazi, questa volta al 22 maggio, per spedirgli per posta la comunicazione dell’udienza, nella quale prima o poi forse si deciderà se processarlo o no per quel delitto. L’imputato è difeso dall’avvocato Marco Zallocco.

La mamma e i fratelli di Cameyi sono assistiti dall’avvocato Luca Pascucci, affiancato dal collega Marco Vannini. Per i familiari, ogni rinvio è una nuova offesa a questa ragazzina, innocente, sorridente e piena di vita. La sua vicenda avrebbe meritato maggiore attenzione.

p. p.