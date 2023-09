"Omicidio di Civitanova: Ferlazzo era capace di intendere, soddisfazione per la perizia" Onorevole Antoniozzi soddisfatto dell'esito della perizia psichiatrica su Filippo Ferlazzo, autore dell'omicidio di Alika Ogochowku. Ferlazzo ha un disturbo di personalità complicato dall'uso di sostanze, per cui ha diritto a cura in carcere. Giustizia per Alika, un cittadino perbene come tanti immigrati.