Montecassiano (Macerata), 28 dicembre 2020 - Slittano i funerali di Rosina Carsetti, la 78enne di Montecassiano, trovata morta la sera della vigilia di Natale. In tarda mattinata "la Procura ha comunicato al Comune la revoca del nullaosta per celebrare i funerali". Per la morte di 'Rosi' tre suoi familiari, che - marito, figlia e nipote - avevano raccontato di una rapina in casa, e sono indagati per concorso in omicidio, favoreggiamento e simulazione di reato.

Lo riferisce il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena.

Dunque diversamente da quanto appreso inizialmente e confermato in mattinata dall'amministrazione, forse per motivi legati al completamento dell'iter burocratico, slittano a data da destinarsi i funerali dell'anziana che erano previsti per oggi, alle 15:30 in frazione Sant'Egidio di Montecassiano.

