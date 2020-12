Macerata, 29 dicembre 2020 - Sopralluogo in corso in queste ore nella villetta di via Sandro Pertini al civico 31 a Montecassiano, dove il pomeriggio del 24 dicembre è stata trovata morta sul pavimento della cucina Rosina Carsetti, 78 anni, che in questa casa viveva con il marito Enrico Orazi, la figlia Arianna e il nipote, Enea Simonetti. La figlia è indagata per omicidio volontario, mentre marito e nipote per favoreggiamento, e tutti sono accusati di simulazione d reato.

Presenti per il sopralluogo il Procuratore capo Giovanni Giorgio, i carabinieri con la scientifica, oltre ai familiari di Rosina: ci sono la figlia e il nipote, con gli avvocati Andrea Netti e Valentina Romagnoli, che hanno assunto l'incarico questa mattina.

Rosina potrrebbe essere stata soffocata - La figlia: "Non l'ho uccisa io"

"Ci sono tantissimi tasselli che devono essere ricomposti - ha dichiarato l'avvocato Netti prima dell'inizio del sopralluogo -, abbiamo assunto l'incarico stamattina quindi dateci modo e tempo di entrare nella vicenda, che in qualche modo è complessa, riguarda la vita di una persona e la vita di una famiglia. In questo momento il loro interesse è di vivere il tutto più serenamente possibile, anche se è una situazione surreale, di lutto, per quanto riguarda la signora il lutto della madre. Ci sono dentro gli animali - ha proseguito il legale Netti - che sono degli affetti di casa e anche loro hanno la loro importanza. Queste sono ora le priorità dei miei clienti. Poi, da oggi pomeriggio, quando finirà questa attività (il sopralluogo, ndr) inizieremo una ricostruzione millimetrica di quanto accaduto e, sinceramente, tra gli elementi che sono stati messi fino a oggi sul tavolo, come teoricamente di accusatori, non ne sta in piedi nemmeno uno. Avremo modo e tempo di chiarire ogni aspetto".

Il sopralluogo è iniziato poco prima delle 14.