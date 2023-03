"Omicidio per mancata sicurezza sul lavoro" Petizione del comitato per introdurre il reato

Domenica scorsa, in piazza Douhet a Porto Potenza Picena, è stata organizzata una manifestazione pubblica dal neonato Comitato permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, che ha così avviato una petizione. Infatti si è trattato del primo passo di un progetto complessivo, che ha l’obiettivo di cambiare le condizioni di lavoro che spesso in molti sono costretti a subire, perché insufficienti. L’iniziativa è stata così ideata per presentare una proposta di legge, che introduca il reato di omicidio causato da mancata sicurezza sul posto di lavoro. Numerosi i cittadini che hanno partecipato, dando quindi il proprio sostegno alla causa. "Abbiamo avuto una buona risposta da parte della comunità locale – ha dichiarato Daniele Cardinali, portavoce del Comitato permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro –. La partecipazione delle persone dimostra che la nostra iniziativa sta guadagnando sempre più consensi e che c’è un forte interesse per la questione che stiamo affrontando". Il comitato ha perciò ringraziato tutte le persone presenti alla raccolta firme, ribadendo l’importanza del sostegno della comunità per il successo dell’iniziativa. La petizione a breve verrà presentata alle autorità competenti, con la speranza di raggiungere gli obiettivi prefissati.