Omicidio stradale. Patteggia un anno

Per l’incidente mortale a Cingoli, costato la vita a una 85enne, ha patteggiato la pena di un anno di reclusione Roberto De Crescenzo, 73enne originario di Pollenza e residente a Jesi. Il fatto era successo il 30 luglio del 2021. Poco dopo le 18 Luisa Rubini, pensionata residente a Grottaccia, stava attraversando la strada davanti al bar della frazione, sulle strisce pedonali. Ma quando era quasi arrivata dall’altra parte della strada, da Macerata diretto a Cingoli era arrivato lo jesino, al volante di una Fiat Panda, che purtroppo non era riuscito a frenare in tempo per evitarla. Luisa Rubini era stata colpita e sbalzata ad alcuni metri di distanza, morendo sul colpo. I rilievi dei carabinieri avevano accertato che lo jesino andava a 75 chilometri orari, sebbene in quel tratto ci fosse il limite di 50. Per questo era stato accusato di omicidio stradale colposo. Ieri mattina in tribunale a Macerata per lui si è tenuta l’udienza preliminare, davanti al giudice Claudio Bonifazi.

L’avvocato Paolo Rossi ha concordato la pena con il pm Enrico Barbieri a un anno di reclusione, anche alla luce del fatto che i familiari della pensionata, assistiti dagli avvocati Fabio Tiranti e Stefano Montecchiarini, sono stati già risarciti. Inoltre all’imputato è stata sospesa la patente per un anno.