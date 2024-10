Omicidio sul lungomare, tunisino scagionato

Omicidio sul lungomare sud, disposto il non luogo a procedere nei confronti di Chokri Tayari, il tunisino che la sera dell’8 agosto 2022 – secondo l’accusa – si trovava in compagnia di Haithem Saidi, suo connazionale, già condannato a 15 anni e mezzo di carcere per aver ferito a morte con un coltello il 30enne Rachid Amri, suo cugino.

Chokri Tayari, 40 anni, irregolare sul territorio nazionale, è latitante da oltre due anni: quella sera fece perdere le sue tracce. Difeso dall’avvocato Marco Gasparri (nella foto), era imputato per il reato di omicidio in concorso, perché appunto con Haithem Saidi avrebbe causato la morte di Amri, colpendolo con un coltello, e per porto abusivo di oggetti atti a offendere, perché in possesso di un coltello lungo 27 centimetri, con un lama della lunghezza di 15 centimetri, e di un altro coltello.

L’altro ieri in tribunale a Macerata il giudice Daniela Bellesi ha disposto il non luogo a procedere per entrambi i capi di imputazione, al termine dell’udienza preliminare. Non è emersa, secondo il giudice, una sua partecipazione all’omicidio e non ci sarebbero elementi in grado di sostenere l’accusa.

Lui stesso aveva sempre escluso la sua partecipazione al’omicidio. Il tunisino sarebbe stato, dunque, uno semplice spettatore dell’episodio di sangue, che aveva profondamente scosso la città. L’episodio era avvenuto intorno alle 22 sul lungomare Piermanni nel clou del periodo delle ferie, a pochi giorni di distanza dall’omicidio di Alika Ogorchukwu, il 39enne ambulante nigeriano ucciso a mani nude in corso Umberto I, alle 2 di pomeriggio.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, quella sera Saidi e Tayari, accompagnati in auto da un connazionale, da Porto Sant’Elpidio raggiunsero Civitanova per incontrare Amri. Sarebbe nata una discussione per questioni tuttora da chiarire, terminata poi con la coltellata inferta da Saidi al cugino. Saidi aveva dichiarato poi che lui e Tayari chiamarono subito l’altro amico che aveva l’auto, dicendogli di portare immediatamente Amri in ospedale. Ma la corsa fino a Civitanova Alta non sarebbe bastata, purtroppo, a salvare la vita al trentenne. Il giorno dopo Saidi fu arrestato dalla polizia nel condominio di Porto Sant’Elpidio dove abitava da qualche tempo. L’altro invece da allora ha fatto perdere le sue tracce, e dopo la decisione del tribunale non ha più nulla a che vedere con quell’episodio di due estati fa.

Chiara Marinelli