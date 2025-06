Omicidio a Tolentino, madre di due figli uccisa a coltellate davanti ai passanti. Le notizia in diretta

Tolentino (Macerata), 14 giugno 2025 – Choc a Tolentino dove una donna è stata uccisa a coltellate sotto gli occhi dei passanti (video) nel parco di via Bennaduci. E’ successo poco prima delle 20 di oggi, in una zona della città molto frequentata, tanto che diverse persone avrebbero assistito alla scena. Secondo le primissime ricostruzioni, la vittima è Gentiana Hudhra di 45 anni, madre di due figli, di nazionalità albanese. La donna, che lavorava come badante, si stava recando al lavoro. Subito fermato il presunto assassino: dalle informazioni che trapelano, si tratterebbe dell’ex marito. "Ho sentito un urlo e sono uscita dal bar – racconta una testimone -, la donna era a terra e lui continuava a prenderla a calci, poi si è seduto su una panchina e ha detto 'ho fatto quello che dovevo'".

Donna uccisa a coltellate a Tolentino, in provincia di Macerata (foto Calavita); nel tondo la vittima, Gentiana Hudhra di 45 anni