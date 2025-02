Oncologia tra presente e futuro: "Miglioramento delle guarigioni. Ora serve un approccio di équipe"

Febbraio è il mese della Giornata mondiale contro il cancro e, di conseguenza, il mese dei convegni oncologici. A uno di questi abbiamo incontrato Nicola Battelli, direttore Uoc Oncologia di Macerata e presidente della Lilt provinciale. Nei recenti convegni a cui ha partecipato si è affrontato il tema del futuro in Oncologia.

Cosa si prevede?

"L’Oncologia sta diventando una delle branche più importanti della Medicina perché è chiaro che il paziente oncologico, oltre ad aumentare come numero, ci permette di fornire soddisfazioni terapeutiche che erano impensabili fino a qualche anno fa".

Cosa bolle in pentola?

"Si sta andando verso un atto aziendale, attualmente in bozza, che è una novità per quel che riguarda i dipartimenti aziendali: la creazione di un Dipartimento Onco-ematologico che cercherà di coprire a 360° tutte le necessità ma anche le opportunità che ci sono quando si parla di Oncologia. Al suo interno è prevista la presenza di Anatomia patologica, Radioterapia, Medicina del dolore, Medicina nucleare, Fisica medica, Ematologia e le tre Oncologie di Macerata, Civitanova e San Severino-Camerino".

A proposito di lavorare in squadra cosa si intende per multidisciplinarietà?

"Oggi non esiste più, come accadeva fino a qualche anno fa, il fatto che un paziente con diagnosi di tumore venga immediatamente valutato dal chirurgo e conosca l’oncologo solo in una seconda fase. È fondamentale un approccio di équipe in cui entrano tutte le figure e cioè il chirurgo, il radiologo per la parte diagnostica, l’oncologo, il radioterapista e, soprattutto, l’anatomo patologo, cioè colui che dà la definizione precisa del tipo tumore con cui abbiamo a che fare".

Cosa comporta questo cambiamento di approccio?

"Anche a una modifica di scelte terapeutiche. Si sta andando verso la terapia agnostica la quale prevede che la cura più efficace sia scelta in base alla presenza di una specifica mutazione molecolare. Cioè in base al tipo di cellule da combattere. In parole semplici potrebbe capitare che chi ha un tumore all’intestino e chi lo ha al polmone facciano la stessa terapia".

Sono cambiati gli orizzonti?

"Esattamente. Si sta andando verso un miglioramento significativo delle guarigioni, ma anche un miglioramento della sopravvivenza dei pazienti oncologici. E su questo aggiungo che l’oncologia del futuro deve sempre più orientarsi verso una settorialità d’interesse, come già accade nelle Chirurgie. Così facendo si migliora la qualità e si danno più opportunità ai pazienti".

Può fornire qualche numero? "L’Oncologia di Macerata si identifica soprattutto per il tumore della mammella. Oggi guarisce il 90% delle donne che ha una diagnosi di tumore alla mammella; naturalmente non ci fermiamo qui. Dobbiamo lavorare ancora sul quel 10%. Lo scorso anno su 1400 donne operate nelle Marche, a Macerata ne abbiamo seguite circa 600 quindi un buon 40%. Inoltre, sempre nel 2024 abbiamo preso in carico in Day Hospital 1406 pazienti che hanno comportato 18814 accessi".

Farmaci a bersaglio molecolare, immunoterapia e molto altro quindi. Anche Sanremo 2025 ha portato sul palco la malattia e la guarigione. Per dare quale messaggio?

"Che anche nelle malattie molto gravi oggi si riesce a vedere la luce. Malgrado si sia colpiti nella propria intimità, fisicità, sessualità, si continua ad esserci nella professionalità e nella vita quotidiana. Questo è un grandissimo successo. Oggi affrontiamo il tumore con speranze che fino a poco tempo fa non esistevano".

Nessuna criticità in tutto ciò? "La sanità sta affrontando un periodo difficile. Le risorse devono essere ottimizzate per garantire, a tutti i pazienti, il trattamento e le tempistiche. Posso dire che oltre a tutto il personale sanitario anche i volontari fanno un immenso lavoro per arginare, quando possibile, le criticità".