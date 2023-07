Onda anomala sulla costa "Dipende dai temporali"

Si chiama "downburst" il fenomeno meteorologico che ha dato origine alle onde anomale di sabato scorso su tutta la costa maceratese (ma anche marchigiana e adriatica). A Civitanova e Porto Recanati, nel tardo pomeriggio, di punto in bianco, l’acqua si è alzata e ha raggiunto le prime file degli ombrelloni, con forti raffiche. Il professore Unicam Carlo Bisci, geomorfologo e climatologo, docente di geografia fisica che da anni studia i litorali delle nostre zone, spiega cosa è avvenuto. "Onde anomale accompagnate da un forte vento hanno improvvisamente invaso per alcuni metri le nostre spiagge raggiungendo le prime file di ombrelloni e causando panico tra i bagnanti – spiega il prof. Bisci – che, forse, temevano si trattasse di un piccolo tsunami. In realtà, si è trattato di un fenomeno completamente differente, dato che gli tsunami, davvero micidiali, sono generati da frane, forti terremoti o eruzioni vulcaniche che avvengono in mare aperto, interessano enormi porzioni di costa e come primo effetto hanno un rapido e forte abbassamento del livello del mare, seguito da onde che possono arrivare a decine di metri di altezza. Nel nostro caso, invece, le onde anomale non sono state precedute da un calo delle acque, hanno interessato solo poche centinaia di chilometri di litorale e avevano un’altezza inferiore a quella che si registra durante le normali mareggiate. L’origine di questo fenomeno, che in un paio d’ore è avanzato dalla Romagna fino all’Abruzzo perdendo progressivamente di intensità, è quello che i meteorologi chiamano "downburst". Ovvero un enorme nucleo temporalesco ubicato al largo del Pesarese che ha scaricato molto rapidamente in mare una grande quantità di pioggia e grandine che, spinta da raffiche di vento particolarmente intense (ben oltre i 100 kmh), ha iniziato a viaggiare verso la costa per poi andare a formare onde più corte ma più alte in conseguenza dell’interferenza con il fondale, progressivamente sempre meno profondo". Il professore rassicura: "Si è trattato di un evento piuttosto raro, per cui è poco probabile che possa ripetersi a breve, anche se il cambiamento climatico attuale ne sta riducendo i tempi medi di ritorno. E non particolarmente pericoloso, legato al fortissimo contrasto tra le masse d’aria estremamente calde e umide provenienti da sud e quelle nettamente più fredde che scendono da nord, favorito dalla lunga permanenza sul Mediterraneo dell’anticiclone africano – conclude – che, con le sue alte temperature, causa un’evaporazione intensa sulla superficie del mare".

Lucia Gentili