"Onda d’arte" in strada. Danza, teatro e musica. Tutto in una notte

Quattro zone, oltre cinquanta artisti in scena e la partecipazione attiva di commercianti e abitanti del centro. Ecco la prima edizione di "Onda d’Arte", evento civitanovese dell’arte in strada che si terrà nella serata di sabato 30 agosto (dalle 19 alle 02) coinvolgendo il centro e le zone limitrofe. Tramontata la ventennale era di "Vita Vita", ecco quindi un nuovo festival promosso da Azienda Teatri e Comune con la direzione artistica di Vanessa Spernanzoni. Il cuore pulsante della città sarà diviso in quattro macroaree. L’inaugurazione è prevista a "Il Faro- il Porto Sicuro" (Corso Matteotti, Lido Cluana, piazza Gramsci e Molo Turistico) dove alle 19 ci sarà un’esposizione artistica di Riccardo Ruggeri con Cecilia Regini alla viola. Previste anche esibizioni di danza ed un’esposizione di opere di artigianato, oltre che tanta musica.

Al Lido Cluana, la mostra personale di Simona Arcieri ed una a cura dell’Assessorato alla Mobilità Sostenibile. Nella zona dedicata a "Il Mare-la Tradizione" (Borgo Marinaro), ecco invece lo spettacolo di tip tap e le percussioni di Domenico Ciano e l’angolo Lounge in piazza Ramovecchi, degustazioni, Filippo Gallo Jazz Trio e lo spettacolo teatrale di Alice Rosati. A seguire, modern blues e jazz rock dei Flamingo. In piazza Conchiglia il dj set, la danza ed il tributo a Sting. Da "Di Latte e Cioccolato", proiezione del film "Un mercoledì da Leoni". In zona, anche profumi, installazioni e altra musica. L’Area Cima-l’Incontro (piazza XX Settembre, via Buozzi, corso Vittorio Emanuele, viale Vittorio Veneto) ospiterà Piero Massimo Macchini (Caffè Galleria) e la Cen’arte con Dj Set. Nel mezzo, il palo cinese acrobatico di Mistral (Cile). Il main show vedrà all’opera "La Compagnia dei Folli".

Infine, il Gabbiano-il Ritorno (piazza della Stazione, Corso Umberto I e via Duca degli Abruzzi) si animerà con tanta musica live con gli allievi de Il Palco, Rock&Roll Q e la scuola di danza Sugar Swing, i Todio, Gli amici per sempre live, il Branko. Previsti anche stand enogastronomici di Anffas e Coldiretti, quindi le improvvisazioni con la scuola di Recitazione Cecchetti, il monologo teatrale di Andrea Marcucci dedicato alla storia de un Marinà, le suggestioni de El Tango e le atlete sul palo di Paggi pole&aerial ASD. Ci saranno, inoltre, anche letture con cena e degustazione, giochi ed esibizioni musicali. Si terranno anche due contest, dedicati all’abitazione e alla vetrina a tema.