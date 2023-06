Onda tricolore contro le mafie", incontro a Macerata con Fratelli d'Italia"

oggi in città la tappa di "Onda tricolore contro le mafie", terza edizione dell’iniziativa nazionale di Fratelli d’Italia, promossa dai dipartimenti Tutela vittime e Legalità, sicurezza e immigrazione. L’appuntamento è alle 17 nella biblioteca Mozzi Borgetti. "Il progetto è nato per tenere alta l’attenzione sul fenomeno mafioso, che non interessa solo gruppi criminali italiani ma anche stranieri, che si stanno radicando sul territorio" dichiara la senatrice Cinzia Pellegrino, coordinatrice nazionale del dipartimento Tutela vittime, che sarà oggi a Macerata. Sarà presente la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia: "La lotta alla mafia ci troverà sempre in prima linea, al fianco di chi la combatte ogni giorno, nel ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per questo e parlando alle nuove generazioni per far crescere consapevolezza e impegno". Presenti infine l’onorevole Antonio Baldelli, responsabile regionale del dipartimento Legalità, sicurezza e immigrazione, i consiglieri regionali Pierpaolo Borroni e Simone Livi, gli assessori comunali Paolo Renna e Francesca D’Alessandro, il coordinatore provinciale di FdI Massimo Belvederesi, l’avvocato della famiglia Mastropietro, Marco Valerio Verni. Modera l’incontro Sandra Amato, responsabile regionale del dipartimento Tutela vittime di FdI.