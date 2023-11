Oneri di urbanizzazione, l’aumento arriva in consiglio

Edilizia, aumentano gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, i costi di costruzione e il costo base di produzione. Le tariffe verranno adeguate alle variazioni Istat. Questi i valori che il consiglio comunale dovrà discutere e votare: nelle zone residenziali si pagheranno 9.57 euro al mc per l’urbanizzazione primaria e 9.62 euro al mc per la secondaria, invece per l’urbanizzazione primaria nelle aree industriali-artigianali il costo previsto è di 8.65 euro al mc e 3.50 euro al mc nelle zone industriali convenzionate.

Quanto al costo di costruzione, che tiene conto dell’aumento del valore dell’edificio in seguito all’intervento edilizio, la somma base per il calcolo del contributo è pari a 261.72 euro al mq per le destinazioni residenziali, mentre per quelle non residenziali il contributo commisurato è una quota, variabile, del costo dell’intervento e l’articolazione proposta per metro quadrato è la seguente: strutture a destinazione alberghiera-ricettiva di nuova realizzazione 784,17 euro (10% e 5% nel caso venga stipulato un vincolo di destinazione trentennale), attività turistiche e sportive su aree scoperte 120.65 euro (1%), per le strutture commerciali di nuova realizzazione sono diversi gli scaglioni previsti, a seconda della superficie, e quindi per ogni metro quadro 784.17 euro fino a 500 mq (10%), 675,56 euro da 500 a 2.000 mq (10%), 591.14 euro da 2.001 a 4.000 mq (10%), 518.41 euro da 4.001 a 10.000 mq (10%), 452.39 euro oltre i 10.000 mq (10%). Per le strutture commerciali realizzate su superfici scoperte (distributori di carburante, depositi a cielo aperto) il costo di costruzione è 120.65 euro al mq (10%) e per gli edifici direzionali di nuova realizzazione - uffici, scuole, banche, studi professionali, ambulatori privati - 784.17 euro al mq (10%). Quanto, infine, al costo di produzione, applicato ai fini delle sanzioni riferite agli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso a costruire, in totale o in parziale difformità da esso, è stato portato a 1.354.85 euro al metro quadrato.

Lorena Cellini