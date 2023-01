Online il bando per Villa Musone

Pubblicato dal dirigente dell’ufficio tecnico l’avviso pubblico per la gestione del campo sportivo in erba sintetica di Villa Musone omologato fino alla Prima categoria con annessa tribuna, quattro spogliatoi per gli atleti, due magazzini e un campetto più piccolo in terra, vicino a quello in erba sintetica. Chi è interessato all’avviso pubblico per la gestione può presentare domanda entro le fine del mese di febbraio. L’affidamento ha una durata di 3 anni e l’amministrazione comunale erogherà al gestore un contributo a sostegno delle effettive spese sostenute per garantire l’apertura della struttura tutto l’anno per favorire in particolare la pratica sportiva giovanile.

Il gestore, comunque, potrà riscuotere direttamente gli introiti derivanti da qualunque attività effettuata nell’impianto previa autorizzazione del Comune stesso.

Nel bando, pubblicato sul sito internet del Comune, sono altresì indicati tutti i requisiti previsti per il gestore nonché gli obblighi contrattuali ed economici che dovrà rispettare. Qualora giungano in Comune più manifestazioni d’interesse per la gestione degli impianti sportivi l’amministrazione comunale procederà ad una selezione con l’attivazione di procedura ad evidenza pubblica.

ast. t.